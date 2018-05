Gasdossier: 'Iedereen doet maar wat'

De Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders heeft er de brui aan gegeven. Hij kan niets meer, nu minister Wiebes de versterking van honderden huizen heeft stopgezet. Groninger bestuurders praten niet meer met de minister. Hoe moet dit verder, Beter Weters?

Het is goed mis

Het vertrek van Hans Alders als Nationaal Coördinator slaat bij mij in als een bom. Als zo'n ervaren bestuurder zijn klus teruggeeft omdat hij er geen vertrouwen meer in heeft, dan is het goed mis. Zijn kritiek op de Rijksoverheid is duidelijk. Hier zal de regio dan ook echt wat mee moeten. Het is toch ondenkbaar dat we als Groningers zo worden behandeld?

Zware klapper

Ik kan nog begrijpen dat de minister het onderzoek wil afwachten om daarna de versterking goed neer te zetten. Maar stopzetten slaat nergens op! Deskundigen geven duidelijk aan dat de risico's op aardbevingen blijven en dat er nog steeds een zware klapper kan komen. Het is dan aan de overheid om ons te beschermen tegen de gevolgen!

Iedereen doet maar wat

Het wordt wel steeds moeilijker. Slecht nieuws (handelwijze Wiebes) en goed nieuws (vertrek Alders) wisselen elkaar af. Maar wat er ook gebeurt, steeds betreft het in wezen slechts ellende en negativiteit. Het gaat niet goed met 'Groningen', het hele aardbevingsdossier is een chaos met veel bomen en geen enkel bos meer in zicht en de overheersende indruk is: iedereen doet maar wat.

Er komt actie

Het moment komt steeds dichterbij dat mensen niet meer wíllen praten, maar gaan doen. De hongerstakingen waren al een voorbode, wat en wie volgt? Was het goed om uit het overleg te stappen? Je kunt ook vragen: was het goed om te blijven doormodderen? De euforie rond het aantreden van een nieuw kabinet heeft maar kort geduurd.

Pootjes geven

Wiebes is niets meer en niets minder dan Henk Kamp met een lach. En ChristenUnie, D66 en het CDA voeren net als de PvdA de afgelopen jaren de rechtse corvee van de VVD uit. De huichelarij van die laatste partij mag verontwaardigen, maar niet meer verrassen. Als het grootkapitaal de stem even verheft, gaan de VVD-voormannen keurig zitten om pootjes te geven. Dat zit diepgeworteld in die club.

Rechten opeisen

Groningers weten het inmiddels beter dan wie dan ook: we moeten onze rechten en dromen zelf afdwingen en opeisen. Zij hebben het geld, wij hebben de aantallen. Hef het hoofd, stroop de mouwen, verhef je stem. Cynisme beantwoorden we met vastberadenheid, en Haagse vernielzucht doorbreken we met onkreukbare trots. Dapper door!

Verborgen agenda's

Bijna in een even hoog tempo waarmee het optimisme over de aanpak van Wiebes kwam, is het weer vertrokken. Oorzaak: verborgen agenda's waarvan af en toe de inhoud naar buiten komt om dan een weinig fris beeld te geven. Zo blijkt inmiddels de NAM zelfs weer betrokken te zijn bij adviezen over de versterkingsoperatie. Terwijl Wiebes kort geleden nog als zijn grote verdienste zag dat de NAM alleen nog zaken kon doen met het Rijk en daarmee aan de 'achterdeur' van het schade- en versterkingsproces was geplaatst.

Regio bepaalt

Zeer begrijpelijk dat Alders er nu mee stopt. Dit paard is te dood om nog aan te te kunnen trekken. Hoe nu verder: het Rijk moet een fors fonds voor de integrale afhandeling van schade en versterking instellen. Samen met de regio overeenstemming vinden over de bestedingskaders van dat fonds. En vervolgens de regio de ruimte bieden voor per plaats en huishouden passende oplossingen.

Het moet anders

Het onthaal van Wiebes eind vorig jaar als nieuwe 'aardgasminister' was goed. Aan de oppervlakte althans. Dieper lag het toch allemaal duidelijk minder, zo blijkt nu. Burgemeesters die de samenwerking opzegden. En nu als klap op de vuurpijl Hans Alders, die zegt onder de huidige omstandigheden niet te kunnen werken. Dat is nogal wat! Het moet anders! Het 'gasbesluit' met desystematische afbouw naar 2030 viel goed. Vooral door de duidelijkheid.

Vertrouwen winnen

Deze duidelijkheid dient er ook te zijn voor schadeherstel en versterking. Dat is nu niet zo. Terugdraaien van eenmaal genomen besluiten, zoals het voorlopig niet herstellen van 1600 daartoe aangewezen woningen, past hierin niet meer. Zo snel mogelijk dient er een nieuwe coördinator aangesteld te worden met groot gezag. Vertrouwen winnen van de Groningers zal het hoogste doel moeten zijn. Het gaat immers om hen!

Snel afgebrand

Nadat in eerste instantie Wiebes werd bejubeld vanwege het op termijn geheel beëindigen van de gaswinning in Groningen, wordt hij nu verguisd om zijn plan om de versterking van 1600 woningen opnieuw tegen het licht te houden. Ik vind het jammer dat iemand zo snel kan worden afgebrand. Ik ben wel van mening dat Wiebes onverstandig handelt. Het was veel beter geweest om bij deze 1600 woningen te kijken waar in ieder geval versterkt moet worden en daar prioriteit aan te geven.

Zichzelf geen dienst bewezen

Helaas gaat de versterking van de woningen nog steeds erg traag en dan zou rustig verder onderzocht kunnen worden in hoeverre versterking (nog) verder nodig is na het verminderen en beëindigen van de gaswinning. Of in de komende maand daar nog wat te verwachten valt is zeer twijfelachtig, maar Wiebes heeft met deze aanpak Groningen en zichzelf geen dienst bewezen.

Lak aan de Groningers

Ook Wiebes laat het afweten. Helemaal terecht dat de Groningers van de onderhandelingstafel weglopen. Het heeft geen zin, als het kabinet niet wil bewegen. Alle landelijke partijen laten het afweten ondanks beloftes voor de verkiezingen. Eenmaal op het pluche heeft men wederom lak aan de Groningers.

Niet meer pikken

Het wordt tijd voor harde acties om het kabinet te bewegen, misschien wel burgerlijke ongehoorzaamheid, kortom: laten zien in woord en daad dat wij Groningers dit niet pikken. En tot overmaat van ramp laat ook Alders het afweten. Terecht, maar ook hij heeft niets kunnen toevoegen. De tijd van lief zijn is in mijn beleving verleden tijd.