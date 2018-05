Initiatiefnemer zonnepark Slochteren: 'Ik wil met omwonenden in gesprek'

Deel dit artikel:











De initiatiefnemer van het zonnepark in Slochteren dat voor onrust zorgt bij een aantal bewoners van het dorp wil met de omwonenden in gesprek over de komst van het park. 'Mijn initiatief is niet bedoeld om mensen schrik aan te jagen', zegt Ton Vennema erover.

Met de bewonersbijeenkomst van zo'n twee weken geleden wilde Vennema omwonenden vanaf het begin bij de mogelijke komst van het park betrekken. 'Enerzijds ben ik intrinsiek gemotiveerd om dit park er te laten komen: we moeten er immers voor zorgen om energie duurzaam op te wekken. Anderzijds wil ik er natuurlijk ook wat mee verdienen.' Negatieve tendens Vennema herkent zich niet in de negatieve tendens die er volgens buurtbewoner Jan Folkers zou hebben geheerst tijdens de recente bewonersbijeenkomst. 'Ik heb ook mensen gezien die er neutraler, en zelfs positief instaan.' Aan drie kanten ingesloten Wel begrijpt Vennema het dat buurtbewoner Folkers ervan baalt dat hij mogelijk aan drie kanten door het park wordt ingesloten. 'Ik heb daar nog niet met hem over gesproken, maar wil het er met hem over hebben hoe we de overlast voor hem kunnen beperken.' Wat dat kan zijn wil Vennema niet zeggen, al is het planten van bijvoorbeeld struiken om het park heen 'een denkrichting'. 'Omwonenden wilden niet met Vennema praten' Vennema baalt er daarnaast van dat, zoals hij zegt, verschillende buurtbewoners niet met hem wilden praten op de bewonersbijeenkomst. 'Sommige mensen wilden me niet eens een hand geven, en gaan asociaal met me om. Dat vind ik teleurstellend.' Plan park wordt doorgezet De plannen voor de komst van het park worden overigens doorgezet. Vennema hoopt dat het park er over een paar jaar staat. Buurtbewoners zien het nog altijd niet zitten. Jan Folkers, die namens andere omwonenden spreekt, zegt dat Vennema 'het begrip maatschappelijk draagvlak wel kan vergeten'. Komende maandag organiseren de buurtbewoners een bijeenkomst, waar een petitie tegen de komst van het park ondertekend kan worden. Lees ook: - Zonneparken in Groningen: waar staan ze al en waar komen ze?

