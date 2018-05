Volgende week Kamerdebat over opstappen NCG Hans Alders

De Tweede Kamer debatteert donderdag 7 juni over de gevolgen van het opstappen van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe het nu verder moet met de aanpak van de problemen in Groningen.

Op die dag stond al een debat over de afbouw van de gaswinning in Groningen op de Kameragenda. Op verzoek van het Groningse SP-kamerlid Sandra Beckerman wordt de ontstane situatie rond het vertrek van Alders daar aan toegevoegd.

Volstrekt onduidelijk

Nu Alders van het toneel verdwijnt, is het volstrekt onduidelijk wat er verder gaat gebeuren. De NCG vindt dat hij zijn afspraken niet na kan komen. Dat is het gevolg van het besluit van minister Eric Wiebes om op de rem te trappen bij de versterking van woningen. Ook voelt Alders zich niet gesteund door de VVD-bewindsman.

Regionale bestuurders hebben zich inmiddels achter Alders geschaard. De vraag is wat zij gaan doen. Wiebes heeft eerder al laten weten niet met de regio om tafel te willen om over het tempo van de versterking te praten.

Niet uitgepraat

Het parlement is ook na volgende week nog lang niet uitgepraat over de situatie in Groningen. Zo staat er vlak voor het zomerreces een debat over de schade-afwikkeling in combinatie met het versterken op het programma. Ook volgt nog een algemeen overleg over het nieuwe gasgebouw.

Zoals het nu lijkt start het gasdebat van volgende week in de loop van de middag.

