Service aan inwoners Westerkwartier straks ook aan de keukentafel

Contacten met ambtenaren en het afhalen van rijbewijzen en paspoorten blijven ook na 1 januari mogelijk in de huidige gemeentehuizen van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Daarmee wil de nieuwe gemeente Westerkwartier de dienstverlening dicht bij de inwoners houden.

Het gaat om een overgangsperiode, want in de toekomst wil de gemeente de dienstverlening meer online gaan regelen.

'Voorlopig blijft veel hetzelfde', legt Ard van der Tuuk uit, burgemeester van Grootegast en voorzitter van de Stuurgroep Herindeling Westerkwartier.

'Inwoners kunnen in hun eigen vertrouwde gemeentehuis allerlei zaken regelen, maar ze kunnen ook terecht bij de balies in de andere gemeentehuizen.'

Restrictie

Volgens Van der Tuuk is er wel een restrictie: 'Als je een paspoort of rijbewijs hebt aangevraagd in het gemeentehuis in Marum, dan moet je hem daar ook afhalen. Dat kan niet in een ander gemeentehuis.'

De nieuwe gemeente Westekwartier, die op 1 januari 2019 het levenslicht ziet, wil de service in de loop van de jaren dichter bij de inwoners brengen.

Meer op afspraak

'We gaan de vrije inloop in de gemeentehuizen geleidelijk afbouwen en meer op afspraak werken', zegt Van der Tuuk.

'Je maakt dan online of telefonisch een afspraak met de gemeente. Dan wordt gekeken waar die het beste plaats kan vinden. Dat kan bij de mensen thuis aan de keukentafel, in een dorpshuis, een bejaardencentrum of gewoon in het gemeentehuis.'

