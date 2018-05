Onkruidbrander gebruiken? 'Pas op!', zegt de brandweer

In Veendam ging een schuurdeur in vlammen op na het gebruik van een onkruidbrander (Foto: 112 Groningen)

De Veiligheidsregio Groningen waarschuwt voor het gebruik van onkruidbranders.

Afgelopen maandag ontplofte een gastank van een onkruidbrander in het Gelderse Twello. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. Begin deze maand was het ook al raak in Veendam waar een schuurdeur van een bedrijfsgebouw in vlammen op ging na gebruik van zo'n brander. Het roept de vraag op: hoe veilig is een onkruidbrander eigenlijk?

Apparaten zijn goedgekeurd

'Onkruidbranders zijn overal te koop', benadrukt woordwoerder Hanneke Mensink van de Veiligheidsregio Groningen. 'En die apparaten zijn goedgekeurd, dus bij normaal gebruik kan er weinig gebeuren.'

Toch komen regelmatig incidenten voor met onkruidbranders. Naast de brand in Veendam ging het vorig jaar vaker mis. Een slagerij in Grootegast vatte vlam na gebruik van een brander, de speelgoedschuur van een basisschool in Stadskanaal was hetzelfde lot beschoren.

Oppassen met 'dakdekkerbranders'

Hoaf Infrared Technology is een belangrijke leverancier van onkruidbranders. Die branders zijn volgens het bedrijf veilig. 'Onze branders hebben een beschermkap', zegt productspecialist Menno Looman namens het bedrijf.

Het gaat volgens Looman mis bij de zogenaamde 'dakdekkerbranders'. 'Dan werk je met open vuur en dat is behoorlijk gevaarlijk. Wanneer je daarmee obstakels zoals vuilnis probeert te verbranden is het vragen om problemen.'

Vaakt verkeerd gebruikt

Eén van de verkooppunten voor onkruidbranders is Tuinland, met een vestiging in Stad. 'Wij zijn ons van geen kwaad bewust', reageert Sicco van der Vaart namens het tuincentrum. 'Bij ons zijn geen incidenten bekend. Er zit een duidelijke handleiding bij, dus dan moet het goed gaan.'

De veiligheidsregio houdt geen incidentenlijst bij van ongelukken met onkruidbranders. Wel ziet de brandweer dat dit soort apparaten vaak verkeerd worden gebruikt. 'Iemand die bijvoorbeeld een bijennest probeert te bestrijden. Daar is een onkruidbrander niet voor bedoeld', zegt Mensink.

Oppassen bij droog weer

Ze roept op om voorzichtig te zijn. 'Zorgvuldigheid is belangrijk, zeker met dit droge weer. In de buurt van coniferen is het extra oppassen geblazen.'

