Grote Markt omgetoverd in interactief kunstproject (update) De echte Martinitoren en de kunstversie (Foto: Jetta Post/RTV Noord)

De Grote Markt in Stad is de komende tien dagen omgetoverd in een kunstproject.

Update: De interactieve kunstmanifestatie MARKER zou donderdagavond om half acht geopend worden, maar dat is vanwege het onweer uitgesteld. 'We willen meer zichtbaarheid geven aan de beeldende kunst in Noord-Nederland', zegt Zwaan Ipema van NP3, een kunstplatform voor hedendaagse kunst. Het werkt voor MARKER samen met het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK). Martinitoren van steigers Alle kunstenaars hebben zich laten inspireren door de Grote Markt. Het idee is dat mensen meer doen dan alleen de kunstwerken bekijken. Zo is er een van steigers gebouwde Martinitoren, waar mensen in kunnen. 'Op de echte Martinitoren mag je niet zo hoog, hier mag je tot het topje klimmen', vertelt Nicoline Wijnja van het CBK. Tijdens het tiendaagse evenement brengt een performance-artiest dagelijks een zevental 'markante historische figuren uit Noord-Nederland weer tot leven', zegt Zwaan. Privacy Bij een van de kunstwerken worden foto's gemaakt van de bezoekers, die op een groot scherm geprojecteerd worden. 'Kunstenaar Ruben Boxman stelt met dit werk vragen over onze privacy', zegt Wijnja. 'Rond de Grote Markt hangen allerlei camera's voor de veiligheid, maar ergens gaat dat ten koste van de privacy. Dat is hartstikke actueel, met de nieuwe privacywet die is ingegaan. Juist in de openbare ruimte schuurt dat. Je ziet ook dat hier discussie ontstaat: hoe ver moet je gaan met al die bewakingscamera's?' Lees ook: - Zes vragen over de privacywet die vrijdag ingaat

