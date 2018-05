Onwel geworden scholier (15) is alsnog overleden

De 15-jarige jongen die maandag tijdens een schoolreis een hartstilstand kreeg in Lauwersoog, is alsnog overleden.

'Vanmorgen hebben wij het droevige bericht ontvangen dat onze leerling Luuk Bruinenberg is overleden. Luuk heeft afgelopen maandag een hartstilstand gehad tijdens het schoolkamp, waarna hij is gereanimeerd en met de ambulance overgebracht is naar het ziekenhuis in Groningen. Hoewel de eerste signalen op herstel positief waren, is Luuk vanochtend alsnog overleden', schrijft de school donderdag in een verklaring. Dat meldt RTV Drenthe.

De leerling werd onwel na een fietstocht van Hoogeveen naar Lauwersoog, een afstand van zo'n honderd kilometer.

Stiltehoek

'Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de ouders, broers en overige familie van Luuk. Alle leerlingen van locatie Eduwiek zijn mondeling geïnformeerd door hun docent. We bieden hen de mogelijkheid om op school hulp en ondersteuning te krijgen bij het verwerken van dit verdrietige nieuws. In een stiltehoek in de school gedenken we Luuk. Leerlingen kunnen hier een persoonlijke boodschap achterlaten.'

De school laat weten dat geplande activiteiten morgen niet doorgaan. Leerlingen kunnen wel gewoon naar school komen. Daar wordt voor opvang gezorgd en er komt een stilteruimte.

