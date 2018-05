KNMI waarschuwt voor 'forse onweersbuien'

Het KNMI heeft een 'code oranje' waarschuwing afgegeven voor Groningen in verband met kans op 'forse onweersbuien', lokaal met 'kans op veel neerslag, hagel en windstoten'.

Weerman Piet Paulusma: 'Groningen gaat er eerst nog even aan voorbij, maar aan het einde van de middag of begin van de avond komt er wel een buienlijn aan.'

Volgens Paulusma is de lucht op dit moment erg onstabiel: 'Ik zie spontaan nieuwe buien ontstaan. Er komt dus nog meer aan dan dat je nu ziet op een buienradar.'

De oranje code geldt van 14:00 tot 18:00 uur, daarna gaat het tot 21:00 uur over in een code geel. Er is dan nog steeds kans op onweer en neerslag, maar deze zou dan minder heftig zijn, aldus het KNMI.

Geen treinen door blikseminslag

Op het traject Groningen - Leeuwarden is de bliksem ingeslagen. Er rijden daarom tot nader orde geen treinen, maar bussen.

Uitwijken naar Eelde

Het zuiden en westen van Nederland hebben vandaag al de nodige onweersbuien gehad. Op Groningen Airport Eelde landden daarom twee KLM-vliegtuigen die in verband met het onweer niet op Schiphol konden landen.