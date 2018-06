Schaatsende Dominicaan wil over vier jaar naar Winterspelen

Nog nooit deed er een atleet uit de Dominicaanse Republiek mee aan de Olympische Winterspelen. Over vier jaar zou dat zomaar eens het geval kunnen zijn. Want schaatstrainer Egbert Post heeft grootse plannen met Manuel Leito.

Leito was twee jaar toen hij met zijn moeder verhuisde van de Dominicaanse Republiek naar Hoogezand. De schaatser is nu 33 jaar en woont in Groningen. De 500 en 1000 meter zijn z'n specialiteiten. En wat belangrijk is: Leito heeft een dubbele nationaliteit.

Meer in het vat

Onder de naam Project Beijing 2022 gaat Post aan de slag.

'Als je ziet dat Manuel binnen twee jaar 38.5 op de 500 meter rijdt, weet je dat er nog veel meer in zit. Hij is op en top een sportman en dat maakt het voor mij interessant en uitdagend om met hem te werken', vertelt Post. Samen met Harry Schut gaat hij de trainingen verzorgen.

Positieve reacties

Het team rondom de schaatser bestaat verder nog uit een tolk en een budgetbewaker die daarnaast de contacten met de Dominicaanse Republiek verzorgt.

Een belangrijke functie omdat er medewerking nodig is van het Nationaal Olympisch Comité van het land in het Caribisch gebied. De reacties op het plan van Post zijn positief.

Overkoepelende bond

Het is de bedoeling dat er een overkoepelende wintersportbond opgezet wordt omdat meerdere sporters uit andere takken van sport de ambitie hebben om aan de Olympische Winterspelen mee te doen.

Aan het eind van het schaatsseizoen wordt de balans opgemaakt. De kans is groot dat er dan ook een professionele schaatsploeg opgezet wordt.