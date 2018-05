Eerste nieuwe aardappelen worden geoogst

In acht weken tijd zijn de nieuwe aardappelen de grond 'uitgeknald' (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Ze zijn in acht weken de grond uitgeknald', zegt boer Anne Willem Dallinga uit Zuidbroek.'Zo vroeg hebben we nog niet vaak nieuwe aardappelen kunnen oogsten.'

Volle grond

De echte liefhebber zit er al een tijdje op te wachten: de eerste nieuwe aardappelen van het seizoen. Bij de groenteboer liggen al wel exemplaren die zijn geïmporteerd uit zuidelijke landen, of zijn geteeld in tunnelkassen.

Maar de échte nieuwe aardappel komt hier uit de volle grond, en wordt vers verkocht.

'Zacht en romig'

Boer Dallinga en zijn mensen zijn er druk mee in de vochtige warmte van deze week. Dallinga heeft ongeveer één hectare nieuwe aardappel staan.

Ze worden erg jong geoogst, voordat de suikers zijn omgezet in zetmeel. De smaak wordt omschreven als 'zacht en romig'.

Brandende zon

De Zuidbroekster stuurt zijn trekker behendig over de akker. Voor zijn voorwielen wordt het loof stuk geklapt, achter hem trekt de rooier de aardappelplanten uit de bedden.

Daar staan mannen onder de brandende zon het loof te scheiden van de piepers, vóór die in een grote kist verdwijnen.

Zeealand

Boeren in Zeeland zijn traditioneel bijna altijd de eersten met de nieuwe oogst. Dat komt door de grondsoort daar en het iets mildere klimaat.

'Maar dit jaar zijn wij net zo snel', zegt Dallinga tevreden. Hoe dat komt? 'Ik denk dat het vooral de warmte in mei is geweest waardoor de plant hard is gegroeid.'