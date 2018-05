CDA-lid doet beroep op partijgenoten om tij in Groningen te keren

'Het is een vreselijke treurnis. Ik ga mijn partij wijzen op het rentmeesterschap voor Groningen. Dat brengt plichten met zich mee.'

Agrarisch ondernemer Ate Kuipers uit Den Ham staat te trappelen om zijn partijgenoten zaterdag tijdens het CDA-congres in Den Bosch toe te spreken over de ontstane situatie rondom de aardbevingen en schadeafhandelng in Groningen.

Eén groot drama

'Dit kan niet zo doorgaan. Het is één groot drama. Ik heb mijn speech al klaar', kondigt hij aan.



Kuipers heeft weinig goede woorden over voor de opstelling van minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Woensdag stapte Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders op. Hij vindt dat de VVD-bewindsman hem niet serieus neemt en afspraken niet nakomt.

Moet wat gebeuren

Het CDA maakt onderdeel van het kabinet Rutte lll uit. Kuipers wil dat zijn partij in actie komt.

'Er moet wat gebeuren. Ik ga mijn partij aanspreken op haar plichten ten opzichte van ons gebied. Komt het CDA die niet na, dan is het einde nabij. Ik roep alle CDA-leden op om mij te steunen.'



Kuipers ligt zelf ook in de clinch met de NAM over de afwikkeling van schade. Ook is hij betrokken bij acties van landbouwers tegen de gaswinning. Vorige week nog sprak hij de aandeelhouders van Shell toe.

Eerst zien, dan geloven



Hij is niet echt verbaasd dat het nu mis gaat. 'Toen het gasbesluit eind maart bekend werd gemaakt stonden velen te juichen. Ik heb toen al gezegd: eerst zien en dan geloven. En we zien nu hoe het echt zit.'



De agrarisch ondernemer is al sinds de oprichting in 1980 lid van het CDA en wil dat ook blijven. 'Ik sta positief kritisch ten opzichte van mijn partij. Maar ik verwacht wel dat er nu echt iets gedaan wordt voor Groningen. Ik hoop dat ik dan ook dat ik veel steun krijg op het congres.'



