Plannen nieuwe supermarkt Spijk zijn een stap verder

Het huidige pand van supermarkt Coop in Spijk is te klein geworden en verouderd (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De uitbreidingsplannen van de Coop in Spijk zijn in een nieuwe fase aanbeland. Na ruim een jaar onderhandelen heeft de supermarktketen een akkoord gesloten met de gemeente Delfzijl over de benodigde grond.

'Nu kunnen we eindelijk verder', zegt locatiemanager Wiebe Buist opgelucht.

Speeltuin

De supermarkt heeft al jaren plannen om uit te breiden, omdat het huidige pand te klein is geworden en verouderd is.

Buist wil het huidige gebouw slopen en daarachter een nieuwe, grotere supermarkt bouwen. Op die plek is nu een speeltuin.

Tweehonderd euro

De gemeente vroeg volgens Buist aanvankelijk tweehonderd euro per vierkante meter. 'Dat vragen ze in het centrum van Apeldoorn en Zwolle, maar niet in Spijk', zei de manager vorig jaar. Na onderhandelingen is de gemeente gezakt met de prijs.

Tergend langzaam

'Het zal allemaal wel volgens de regels gaan, maar je loopt tegen een hoop bureaucratie op', vertelt Buist. 'Als je als ondernemer iets wilt, gaat het helaas tergend langzaam.'

Geen bezwaren

Nu de hobbel rond de grondprijs is genomen, moet de gemeente nog het bestemmingsplan wijzigen. Buist heeft de directe omwonenden inmiddels geïnformeerd over de plannen. Hij hoopt dat er geen bezwaren worden ingediend, want dat zou de bouw maandenlang kunnen vertragen.

Als de financiering rond is en alles volgens planning verloopt, gaat komende winter de eerste schop de grond in.

