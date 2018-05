Overzicht: Gaat de avondvierdaagse door met het verwachte onweer? (update)

Het weer speelt organisaties van avondvierdaagsen opnieuw parten.

Deze avondvierdaagsen zijn inmiddels afgelast:

- Aduard (de vierde avond wordt morgen [vrijdag]ingehaald)

- Eelde-Paterswolde

- Hoogezand-Sappemeer

- Leek

- Middag-Humsterland (Ezinge)

- Noordbroek

- Roden

- Vierhuizen

- Vlagtwedde

- Winsum

- Zuidhorn

De avondvierdaagse van Harkstede gaat door met een aangepast programma. De 10 kilometer is afgelast. Deelnemers kunnen meelopen met de 5 kilometer, die om 18.30 uur start.

Informatie over het doorgaan van een avondvierdaagse of een ander evenement kan doorgegeven worden aan onze redactie via redactie@rtvnoord.nl.