Deel dit artikel:











Bewoners woonboten Delfzijl kampen met verrotte wal Woonbooteigenaren aan het Snikkepad in Delfzijl maken zich zorgen over de verrotte walbeschoeiing (Foto: Google Street View)

Woonbooteigenaren aan het Snikkepad in Delfzijl maken zich zorgen over de walbeschoeiing. Na tien jaar is het hout op sommige plekken al zo verrot, dat de wal in elkaar stort als mensen er op staan of overheen lopen.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

'Vissers en spelende kinderen zijn hier ook niet op voorbereid en daarom komt de veiligheid in het gedrang', waarschuwt fractievoorzitter Nick Boersma van Fractie 2014, de grootste partij in Delfzijl. Hij heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college. 'Gemeente weet er al jaar van' Boersma vermoedt dat tien jaar geleden gekozen is voor verkeerd materiaal, waardoor de walbeschoeiing sneller is gaan rotten dan vooraf werd gedacht. Volgens het raadslid hebben bewoners het probleem vorig jaar al aangekaart bij de gemeente, maar is er nog altijd geen oplossing gekomen. 'Daardoor is het voor woonbooteigenaren niet mogelijk om met hun tuin bezig te gaan, omdat de beschoeiing eerst gerepareerd of vervangen moet worden', zegt Boersma. Kosten Het raadslid wil weten wat de vervanging van de beschoeiing zou kosten en wanneer het probleem opgelost kan worden. Het gemeentebestuur wil eerst deze schriftelijke vragen beantwoorden, voor ze met een reactie kan komen. Daarvoor kan het college twee weken de tijd nemen. Lees ook: - Ondernemers maken einde aan woonbootergernis (2014)

- Fractie 2014: bewoners Snikkepad zijn overlast beu (2014)