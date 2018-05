Man misbruikt 13-jarig nichtje en dwingt haar tot seks met anderen

De officier van justitie eist tegen een 45-jarige man uit de gemeente Oldambt een celstraf van acht jaar met tbs, omdat hij stelselmatig seks had met zijn 13-jarige nichtje. Ook wordt de man verdacht van uitbuiting en bezit van kinderporno.

De man had het slachtoffer volledig in zijn macht.

Gefilmd

De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer in juni vorig jaar naar de politie stapte. Tijdens de zitting donderdag in de rechtbank van Groningen bekende de man dat hij van januari 2015 tot en met december 2016 seks had met zijn nichtje, die 13 jaar was toen het begon.

Ook bekende hij dat hij wilde dat ze seks met andere mannen had en dat ze dit moest filmen.

Bekentenis met een grote 'maar'

Een bekentenis met een grote 'maar', noemde de officier dit. Zo legt de man ook een deel van de schuld bij het slachtoffer. Hij zegt: 'Ik heb haar nergens toe gedwongen, hoe jong ze ook was, ik heb met haar overlegd.'

Nieuwe rechtszaak

Tijdens de rechtszaak komt het beeld naar voren dat het slachtoffer wrede seks moest hebben met mannen in auto's, in het bos of op andere openbare plekken. De verdachte bepaalde met wie en hoe dit gebeurde. Ook moest ze dit filmen en de beelden zo snel mogelijk naar hem sturen.

Schadevergoeding

Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 125.000 euro.

'Een fors bedrag, maar gezien de ernst en de jonge leeftijd vind ik dit terecht', legde de advocaat van de verdachte uit. Zo rekende ze uit dat het slachtoffer meer dan tweehonderd keer verkracht moet zijn.