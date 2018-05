Kamerfractie PvdA eist dat Wiebes over de brug komt

Minister Eric Wiebes moet onmiddellijk de afspraken nakomen met de inwoners van Groningen over de versterking van huizen. Met die motie komt de PvdA volgende week in het debat over het opstappen van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat de VVD-minister in actie moet komen. 'Bewoners worden nu in onzekerheid gelaten. En ze zijn woedend en vermurwd. Dat kunnen we niet accepteren.'

Alders horen

Ook wil de partij dat Alders wordt gehoord door de Tweede Kamer. 'Er is zoveel gebeurd dat we meer willen dan alleen een verklaring van Alders op papier. We willen met hem in gesprek', licht het Groninger Kamerlid toe.

Een van de redenen voor Alders om het bijltje er bij neer te gooien is het besluit van Wiebes om op de rem te trappen bij het versterken van woningen. Verder heeft Alders er grote moeite mee dat de NAM nog steeds een fikse vinger in de pap heeft.

Brede steun?

Nijboer verwacht brede steun voor de motie, die Wiebes in beweging moet krijgen. Hij doet alvast een beroep op de regeringspartijen: 'Ik kan me niet voorstellen dat het CDA, de ChristenUnie en D66 kunnen uitleggen dat dit zo doorgaat.'

Ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman hoopt dat de coalitiepartijen de rug recht houden. 'In de eerste reactie was D66 erg kritisch. Ik hoop dat dat zo blijft'.

Lees ook:

- 'De NAM zit er nu weer dichter op dan ooit'

- Volgende week Kamerdebat over opstappen NCG Hans Alders