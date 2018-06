Het beste kindergedicht komt uit Groningen

Sarina Boskamp uit Groningen heeft zondagmiddag de hoofdprijs van de landelijke dichtwedstrijd Kinderen & Poëzie op haar naam geschreven. De kinderjury waardeerde haar gedicht als beste.

De wedstrijd wordt ieder jaar georganiseerd door het Poëziepaleis en is bedoeld voor alle leerlingen in het basisonderwijs. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Jeugdfestival Boekids, dat in Den Haag werd gehouden.

Sarina maakte een gedicht genaamd 'Een rotweek'. De kinderjury kon kiezen uit duizenden andere inzendingen, maar die van Sarina kwam als winnaar uit de bus. Ook haar school, de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers in Paddepoel, volgde de prijsuitreiking met veel interesse.

Sarina won een poster met haar gedicht erop. Ook kreeg ze, net als 99 andere winnaars, aan eind van de prijsuitreiking nog een goodiebag met allerlei poëtische prijzen mee naar huis.