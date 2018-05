Verslaggever in de dop

Of hij de journalistiek in wil, is nog onzeker, maar de 9-jarige Nanne Bartelds uit Visvliet staat al wel in de finale van de verslaggeverswedstrijd van het NOS Jeugdjournaal. Hij deed verslag van een tragisch ongeval in onze provincie.

'In Oldehove zijn een vader en een zoon in een mestput gevallen. Die zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht', zegt Nanne. Bekijk hieronder het verslag dat hij maakte.

Hoe nu verder?

Minister Wiebes moet de NAM onmiddellijk uit de versterkingsoperatie halen, dat zeggen de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad. Nu Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders van het toneel verdwijnt, is het volstrekt onduidelijk wat er verder gaat gebeuren.

'Het zou mooi zijn als we met elkaar op enige wijze de kalmte weten te bewaren. En dat we niet nu in een soort panische reactie dingen gaan doen', zegt Annemarie Heite. 'Mensen zijn ten einde raad. De chaos is compleet, niemand weet hoe het zit.'



Kans op sinkholes door zoutwinning

In ons land houden zoutwinningsbedrijven onvoldoende rekening met de risico's van hun activiteiten voor de omgeving. Daardoor is er kans op milieuschade en op 'sinkholes', diepe kuilen door plotselinge verzakkingen. In onze provincie wordt zout gewonnen door AkzoNobel en Nedmag in de regio Veendam en Winschoten. Verslaggever Beppie is bij een van de locaties van Nedmag en sprak met een aantal omwonenden.

Nieuwe aardappeloogst

Goed nieuws voor de liefhebbers van Hollandse kost: de oogst van nieuwe aardappelen is begonnen. Dat is, zeker voor dit deel van het land, veel vroeger dan normaal. Het klinkt raar, maar de piepers groeien als kool. De nieuwe aardappelen worden erg jong geoogst. De aardappelen zijn daardoor iets zachter en romiger van smaak.

