Drukkerij Simian koopt extra grond voor uitbreiding

Drukkerij Simian in Westerbroek gaat een nieuwe hal bouwen aan de zijkant van het huidige pand in Westerbroek. Om dat mogelijk te maken heeft het moederbedrijf van verschillende drukwerksites 25.000 vierkante meter grond aangekocht.

Begin 2020 moet de nieuwe bedrijfshal is gebruik worden genomen.

Assortiment uitbreiden

Simian groeide de afgelopen jaren flink door. Zo nam het aantal werknemers in korte tijd toe van 60 naar 120. Twee jaar na de opening van het pand in Westerbroek is het huidige jasje dan ook al te klein, legt eigenaar Wouter Haan uit.

'Met deze extra ruimte kunnen we ons blijven innoveren en ons assortiment uitbreiden. Omdat we het nieuwe pand van de grond af opbouwen, kunnen we alles zo slim mogelijk inrichten. Natuurlijk betrekken we ook de medewerkers bij dit proces, zodat we straks een prettige en efficiënte werkomgeving creëren met de beste en nieuwste machines.'

