Oranje met Zoet in de basis tegen Slowakije

Wanneer het Nederlands elftal om 20:45 uur aftrapt voor de oefenwedstrijd tegen Slowakije, gebeurt dat met doelman Jeroen Zoet onder de lat. Hans Hateboer en Sergio Padt beginnen op de bank.

Dat heeft bondcoach Ronald Koeman voorafgaand aan de wedstrijd bekend gemaakt.

Rust voor Van Dijk

Ook voor Virgil van Dijk is er geen plek in de basis. De Liverpool-speler mag van Koeman nog even bijkomen van de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid (1-3).



Opstelling

Zoet verdedigt het doel van Oranje dus in Trnava. Dat betekent dat Jasper Cillessen maandag tegen Italië speelt. Zoet vormt een defensie met Daryl Janmaat, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind en Patrick van Aanholt.

Het middenveld van Oranje bestaat uit Davy Pröpper, Donny van de Beek en Kevin Strootman, die de aanvoerdersband overneemt van Van Dijk. Memphis Depay en Quincy Promes vormen een aanvallend duo.

Rusnak

Bij tegenstander Slowakije is er een basisplaats voor Albert Rusnak, de voormalig middenvelder van FC Groningen.

In een eerste versie van dit bericht werd ten onrechte gemeld dat Hans Hateboer in de basis zou beginnen.



