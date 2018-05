Staande ovatie voor Alders in Appingedam

Een dag na zijn aangekondigde vertrek heeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders in Appingedam een staande ovatie gekregen van gedupeerden door de gaswinning. Dat gebeurde op een van de laatste bewonersbijeenkomsten van Alders als NCG.

In Appingedam praat Alders bewoners van de wijk Opwierde bij over de stand van zaken in hun versterkingstraject. Veel inwoners van die wijk zitten in onduidelijkheid omdat het proces is stilgelegd.

Staande ovatie

Op het moment dat burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam het woord aan Alders geeft, barst in de zaal een applaus los en gaan de mensen staan. Alders reageert licht geëmotioneerd: 'Bedankt voor dit ontvangst.'

Persoonlijke uitleg

Alders legt de mensen voor het eerst persoonlijk uit waarom hij heeft besloten zijn functie als NCG neer te leggen. 'Mijn geloofwaardigheid naar u toe kwam in het geding en dat gaat me echt te ver', aldus Alders. 'Het spijt me zeer, maar dan kom je toch voor die beslissing te staan.'

Andere avond dan anders

Op menig bijeenkomst in het aardbevingsgebied is Alders de afgelopen drie jaar uitgejoeld. Maar deze donderdagavond is anders dan alle anderen. Want als Alders klaar is met zijn verhaal, barst er opnieuw een applaus los.

Lees ook:

- Gasdossier: 'Iedereen doet maar wat'

- Kamerfractie PvdA eist dat Wiebes over de brug komt

- 'De NAM zit er nu weer dichter op dan ooit'

- Volgende week Kamerdebat over opstappen NCG Hans Alders

- Bewoners Opwierde Zuid willen Alders steunen met volle zaal

- Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen (update)