Delfzijlster die kinderen inzette bij verkrachtingen echtgenote zwaarder bestraft Het Gerechtshof in Leeuwarden (Foto: ANP)

Een 52-jarige man uit Delfzijl is voor het verkrachten van zijn echtgenote in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en negen maanden. De man werd in mei 2015 door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot vijf jaar cel.

De hogere rechters in Leeuwarden vonden de verkrachtingen 'alle voorstellingen te boven gaan'. Het slachtoffer werd dertien jaar lang verkracht. Twee minderjarige zoons werden daarbij betrokken. Zij moesten van hun vader meehelpen hun moeder te verkrachten.

Botbreuken en brandwonden De man mishandelde de vrouw zo ernstig dat zij botbreuken en brandwonden opliep. De man bedreigde haar met een pistool en een mes. Hij vond dat er sprake was van noodweer, want de vrouw had het mes ineens in de handen. Het Hof schoof dit verweer terzijde. De vrouw had het mes slechts afgepakt.

Dochter zag het gebeuren De hogere rechters hechtten veel waarde aan de verklaringen van de dochter. Die zag vanuit haar kamer hoe haar moeder werd misbruikt en mishandeld. Lange celstraf op zijn plek De advocaat-generaal eiste twee weken geleden zes jaar cel. Maar het Hof vond alleen een langdurige celstraf recht doen aan de ernst van de feiten. De man moet het slachtoffer bovendien een schadevergoeding van ruim 33.000 euro betalen. Lees ook: - Man in beroep tegen vonnis vijf jaar cel voor gruwelijke verkrachtingen (2015)

