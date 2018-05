Voetballers blij: Corenos krijgt langverwacht kunstgrasveld

Na bijna twaalf jaar overleg met de gemeente heeft VV Corenos uit Roodeschool een mijlpaal geslagen: de voetbalvereniging krijgt een kunstgrasveld. De gemeenteraad van Eemsmond ging donderdagavond unaniem akkoord met de benodigde investering van ruim vier ton.

'Dit is geweldig', zegt voorzitter Henno Tamsma. 'Hier waren we heel lang mee bezig om dit te bewerkstelligen.'

Wedstrijden en trainingen geannuleerd

De club klopte twaalf jaar geleden al aan bij Eemsmond vanwege de zwakke conditie van het tweede veld en het trainingsveld. Daardoor konden trainingen en wedstrijden bij slecht weer niet doorgaan.

Leden kwijtgeraakt

'We moesten vaak uitwijken naar andere clubs omdat onze accommodatie barslecht was. Een grote modderpoel, dan moet je voorzichtig zijn. Ik weet zeker dat we leden kwijt zijn geraakt hierdoor', zegt Tamsma.

Mogelijkheden

Het nieuwe kunstgrasveld krijgt kurkkorrels (en niet de in opspraak geraakte rubberkorrels) en wordt naar verwachting deze zomer al aangelegd. Daardoor ziet Tamsma licht aan het einde van de tunnel:

'Ik zie nu veel mogelijkheden, dit zorgt zeker voor aanwas van nieuwe leden.'