Eemsmond maakt einde aan 'zonnepanelen-gate'

Duidelijkheid voor Warffum: de gemeenteraad van Eemsmond heeft donderdagavond bepaald waar zonnepanelen mogen liggen en waar niet in het beschermde dorpsgezicht.

Bij negen huizen moeten collectoren weg of verplaatst worden. Op de overige 44 woningen kunnen ze blijven liggen.

Wat is er aan de hand?

Inwoners rond het openluchtmuseum kregen enkele maanden geleden een brief op de mat dat ze mogelijk hun panelen weg moeten halen, omdat ze in beschermd dorpsgezicht wonen. De bal kwam aan het rollen toen een van de bewoners die graag collectoren wil een vergunning hiervoor aanvroeg.

Haar aanvraag werd geweigerd, terwijl buren al wel duurzame energie opwekten. De gemeente bleek geen duidelijke welstandsregels te hebben rond panelen in beschermd dorpsgezicht.

Gate

Gemeentebelangen-raadslid Eltjo Dijkhuis noemde het daarom twee maanden geleden al de 'zonnepanelen-gate'. Om snel duidelijke regels te maken, werden in razend tempo alle zonnepanelen in kaart gebracht, waarna drie scenario's naar voren kwamen.

Bij de meest strenge variant moeten zonnepanelen drie meter vanaf de voorgevel van woningen niet te zien zijn op straat. Bij het minst strenge scenario is dat één meter. Eemsmond koos uiteindelijk daarvoor.

Soepelere regels

Warffumer Wim Muntens, die donderdagavond in de gemeenteraad pleitte voor weinig strenge regels, is blij dat er nu duidelijkheid is. Hij had alleen graag soepelere regels gezien: 'Als ik door het dorp loop, stoor ik mij er helemaal niet aan. Als het nog wat soepeler is, kunnen nog meer mensen zonnepanelen leggen en duurzame energie opwekken.'

Dijkhuis zegt blij dat de 'gate nu gesloten is'. 'Warffumers zijn klaar met deze discussie. We hebben nu duidelijke regels en laten zien dat Warffum geen openluchtmuseum is. Er kan best veel in beschermd dorpsgezicht.'

Compensatie

De komende maanden neemt de gemeente contact op met de betreffende negen bewoners. Burgemeester Marijke van Beek zei al dat gedupeerden gecompenseerd zullen worden.

De gemeente inventariseert ook zonnepanelen bij huizen aan de Wadwerderweg tussen Warffum en Usquert. Ook dat is beschermd dorpsgezicht. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de problemen daar kleiner zijn dan de situatie rond het openluchtmuseum in Warffum.

