In hoger beroep vijf jaar cel geëist voor doden baby (Foto: Archief RTV Noord)

In hoger beroep is opnieuw vijf jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Hoogezand voor het doden van zijn zoontje. De man werd in november 2016 door de rechtbank in Groningen tot vijf jaar cel veroordeeld en ging destijds in hoger beroep.

Zijn zoontje was slechts zeven weken oud toen het op 18 maart 2015 overleed aan hersenletsel. Uit onderzoek bleek dat het kind was geschud of op een andere manier geweld onderging. Bloedlip De man was die bewuste avond alleen met zijn beide kinderen thuis. Hij belde halverwege de avond zijn vriendin en meldde dat de baby een bloedlip had door het speentje. Toen de moeder thuis kwam trok het kindje wit weg, werd onrustig en hing uiteindelijk slap in het bedje. De ouders belden het alarmnummer. Geen idee van oorzaak De verdachte ontkent iets te maken te hebben met de dood van zijn zoontje. Hij zegt dat hij geen idee heeft hoe dit kon gebeuren. Twee dagen later overleed de baby. De man is in het Pieter Baan Centrum onderzocht. Er zijn geen stoornissen ontdekt. 'Een intrieste zaak, die slechts verliezers kent', zei de advocaat-generaal donderdag tijdens de zitting. Het Hof doet op 14 juni uitspraak.