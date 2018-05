'Chroom-6 onderzoek draait uit op een teleurstelling'

Chroom-6 werd onder andere gebruikt in Ter Apel (Foto: Archief RTV Noord)

Het langverwachte RIVM-onderzoek naar het gebruik van chroom-6 verf bij Defensie zal veel mensen teleurstellen. Dat voorspelt letselschade-expert Yme Drost.

'Ik schat dat in ongeveer 10 procent van de gevallen gezegd wordt: uw ziekte kan veroorzaakt zijn door het werk met chroom-6', vertelt Drost aan RTV Drenthe over het rapport dat maandag wordt gepresenteerd.

Ter Apel

Verf met daarin de kankerverwekkende stof chroom-6 werd tussen 1984 en 2006 gebruikt bij zogenaamde POMS-sites, opslag- en onderhoudsplaatsen van de NAVO in onder andere Ter Apel en Coevorden.

Chroom-6 voorkomt dat metaal gaat roesten, maar bij inademing en contact met de huid kan de stof tot allerlei ziektes leiden. Chroom-6 komt vrij bij het gebruik van de verf, maar ook bij het verwijderen van oude verflagen.

Slecht nieuws

'Eind vorig jaar heeft het RIVM al duidelijk gemaakt welke ziektes kunnen worden verwekt door chroomhoudende verf', zegt Drost.

ijn kantoor behartigt de belangen van ruim 300 mensen die zeggen dat ze ziek zijn geworden door contact met chroom-6 op de POMS-sites.

Politieke druk

Honderden mensen die met chroom-6-verf werken of hebben gewerkt, meldden zich bij Defensie. Onder een coulanceregeling hebben ongeveer 300 mensen een vergoeding gekregen.

Na politieke druk werd uiteindelijk een onafhankelijke commissie in het leven geroepen, die het RIVM-onderzoek naar het gebruik van chroom-6 aanstuurt en begeleidt.

'Einde nog lang niet in zicht'

'Ik verwacht dat het einde van het dossier chroom-6 nog lang niet in zicht is', zegt Drost. 'Als 90 procent van de mensen te horen krijgt dat het niet waarschijnlijk is dat ze ziek zijn geworden door chroom-6, dan zal dat leiden tot nieuwe procedures.'

Als het aan de letselschade-expert ligt, wordt de bewijslast omgedraaid. 'Wij zijn van mening dat Defensie de zorgplicht zodanig heeft geschonden, dat zij moeten bewijzen dat chroom-6 niet de oorzaak is.'

Naast het rapport van het RIVM komt de commissie maandag met aanbevelingen over de kwestie.

