Stadjer vrijgesproken van afpersen vrouw met seksfilmpje

Een 26-jarige man uit Groningen is vrijgesproken van het afpersen van een vrouw met een seksfilmpje. Er is niet genoeg bewijs.

Zo werd twee weken geleden tijdens de zitting al duidelijk dat het filmpje nooit gevonden is.



Ook vrijspraak van afpersing

Tijdens deze zitting stond ook een 25-jarige man uit Bad Nieuweschans terecht. Hij werd donderdag ook vrijgesproken.

Hij had het bankpasje van de vrouw in zijn bezit, maar er is geen bewijs van afpersing. Wel legde de rechtbank hem een taakstraf van 30 uur op voor het dealen van drugs.

