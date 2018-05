Donar raakt sterspeler Curry kwijt aan 'bekende' Europese club

Basketballer Brandyn Curry vertrekt na één seizoen alweer bij Donar. De Amerikaanse spelverdeler gaat spelen voor ESSM Le Portel in het noorden van Frankrijk.

Le Portel is een bekende club voor de Groningers. Donar speelde in de eerste poulefase van de Europe Cup namelijk twee keer tegen deze tegenstander. In Leek won de ploeg van coach Erik Braal met 77-72. In Frankrijk werd het 60-49.



MVP

De 26-jarige Curry werd het afgelopen seizoen verkozen tot Meest Waardevolle Speler (MVP) van de reguliere competitie én van de play-offs.



Successen

Daarnaast werd hij nét niet verkozen tot MVP van de Europe Cup, waarin Donar pas in de halve finale werd uitgeschakeld. Curry pakte met Donar wel de landstitel en de nationale beker.