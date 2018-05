Deel dit artikel:











Be Quick start nacompetitie om lijfsbehoud met nederlaag

Be Quick is de nacompetitie om lijfsbehoud in de derde divisie met een nederlaag begonnen. De ploeg verloor de uitwedstrijd tegen Gemert met 2-0.

De thuisploeg kwam na een klein half uur spelen op voorsprong. Vijf minuten later viel de tweede treffer.

Geen kansen ondanks veldoverwicht Na rust was de ploeg van trainer Kevin Waalderbos ondanks een licht veldoverwicht niet in staat om grote kansen af te dwingen.

Twee goals verschil Zondag is de return op de Esserberg in Haren. Om degradatie te voorkomen moet Be Quick met minimaal twee doelpunten verschil winnen. In dat geval wordt er verlengd. Een grotere zege betekent dat de Good Old doorgaat naar de volgende ronde. Pas als Be Quick dat tweeluik ook wint, speelt de ploeg volgend seizoen weer derde divisie. Lees ook: - Voetbalclubs maken zich op voor 'kilometervreten' in de nacompetitie

