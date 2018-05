Ook in Westerwolde zoeken ze een, liefst Gronings sprekend, mensenmens

Precies twee weken nadat de gemeente Midden-Groningen haar nieuwe burgemeester bekendmaakte, heeft de gemeente Westerwolde de zoektocht naar een nieuwe burgemeester nu echt gestart.

En net als in Midden-Groningen zoekt men een mensenmens.

De gemeente Westerwolde ontstond op 1 januari dit jaar uit een fusie tussen de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. Bij het ontstaan van een gemeente is het gebruikelijk eerst een waarnemend burgemeester aan te stellen, om pas later een 'echte' burgemeester te zoeken.

Integer, onafhankelijk en verbindend

Die zoektocht begint met het opstellen van een profielschets. In die schets staan competenties waar een nieuwe eerste burger aan moet voldoen. Zo moet iedere burgemeester integer, onafhankelijk en verbindend zijn.

'Maar we zoeken ook een burgemeester die een mensenmens is en de verbinding zoekt met de inwoners van Westerwolde', zegt PvdA-fractievoorzitter Stienus Melis, die het woord voert namens de voorlopige vertrouwenscommissie.

Groningse taal

Opvallend is dat kennis van de Groningse taal voor de nieuwe burgemeester een pré is. Al betekent dat niet dat de burgervader of -moeder per sé uit Groningen moet komen.

'Maar als je de verbinding wilt zoeken met de inwoners, is het wel handig als je iets van Gronings kan verstaan en af en toe een woordje kan meespreken', zegt Melis.

Noaberschap en het azc

Ook gevoel voor noaberschap, dat volgens Melis in Westerwolde nog echt bestaat, is belangrijk. 'We zoeken een burgemeester die daar oog voor heeft, en het ook kan versterken.'

En de burgemeester moet 'stevig' zijn. Dat heeft overigens niets met de lichaamsbouw van de persoon in kwestie te maken. 'We hebben het azc in Ter Apel, we zoeken een burgemeester die de problematiek die daar bij hoort aankan.'

Voor 2019 nieuwe burgemeester

Er kan drie weken worden gesolliciteerd op de burgemeestersfunctie.

Commissaris van de Koning René Paas hoopt dat de nieuwe burgemeester aan het eind van de herfst wordt voorgedragen, en dat die voor het nieuwe jaar kan beginnen.

Want, zo zegt Paas, 'deze profielschets is het begin, we eindigen straks met een echt mens.'

