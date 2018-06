Van Beek: 'Wiebes schoffeert Groningen'

Minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken zou ervan wakker moeten liggen dat Groningers weer bang en bezorgd zijn en in een grote impasse zitten nu Nationaal Coördinator Hans Alders is opgestapt.

Dat zegt burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond.

Van Beek heeft felle kritiek op de minister, na zijn besluit de versterkingsoperatie 'on hold' te zetten in afwachting van nieuwe onderzoeken naar de gevolgen van het stopzetten van de gaswinning.

Als gevolg daarvan heeft Alders de handdoek afgelopen week in de ring gegooid. Hij vindt dat de VVD-bewindsman hem niet serieus neemt en afspraken niet nakomt.

Schofferende opmerking

'Wiebes heeft een paar keer aangegeven er niet van wakker te liggen dat zijn ministerie andere opvattingen heeft dan de regio. Ik vind dat een schofferende opmerking. Zo gaan we als bestuurders niet met elkaar om', zegt Van Beek.

Als burgemeester van Eemsmond zit ze de laatste tijd vrijwel dagelijks om tafel met andere bestuurders uit de aardbevingsgemeenten en de provincie. Vrijdagmiddag komen ze met een gezamenlijke reactie op het vertrek van de nationaal coördinator.

'Groot probleem'

Van Beek blikte daar tijdens de raad van donderdagavond alvast op vooruit en laat weten vooral duidelijkheid te willen: 'Wij als bestuurders willen weten of de woorden van Alders kloppen. Daar heb ik geen twijfels over, maar we willen het checken. Klopt het, dan hebben we hier echt een groot probleem in Groningen', verklaart Van Beek.

'Dan wordt misbruik gemaakt van de situatie. Wij hadden afgesproken dat we door zouden gaan met de versterking, maar Wiebes zegt die afspraken eenzijdig op. Dat kan niet zo zijn.'

Regie naar de regio

Als steun in de rug heeft de raad van Eemsmond unaniem een motie van treurnis aangenomen tegen de minister, net als de gemeente Midden-Groningen. De raad van Bedum heeft een soortgelijk voorstel aangenomen.

In hoeverre Wiebes daar wakker van ligt is de vraag, maar het is volgens Van Beek in elk geval een signaal naar Den Haag dat de regie terug moet naar de regio.

