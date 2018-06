VVD Midden-Groningen is 'teleurgesteld' in VVD-minister Wiebes

De VVD in de gemeente Midden-Groningen wond er donderdagavond geen doekjes om. De partij is 'teleurgesteld' in minister Wiebes (VVD).

'Na het opstappen van Hans Alders is de bestuurlijke puinhoop compleet', zegt VVD-fractievoorzitter Mieke Bos. 'Er is een bureaucratisch monster gecreëerd. Ook onze partij is daar debet aan. Wij zijn daar niet trots op.'

'Ik schaam mij'

Bos doet er nog een schepje bovenop: 'Eerlijk gezegd schaam ik mij daarvoor.

Wij zijn teleurgesteld in minister Wiebes, die namens de Haagse politiek deze portefeuille beheert.'

Een VVD-blok naar Den Haag

Het is helder. De VVD'ers in Midden-Groningen doen er alles aan, naast de Groningers, ook hun imago te beschermen. Want inmiddels wordt het wel tijd dat de partij zich gaat roeren, om draagvlak in de regio te creëren? 'Ja, dat klopt', zegt Bosman.

'Ik denk dat het nu in elk geval de tijd is om een helder signaal af te geven naar Den Haag. Dat moet met alle bestuurders uit het aardbevingsgebied. Een VVD-blok, om nog een keer duidelijk aan te geven wat er hier speelt en hoe wij dit ervaren.'

Motie van treurnis

De voltallige raad van Midden-Groningen diende donderdagavond een motie van treurnis in. Het gedeeltelijk stoppen van de versterkingsopgave en de ontwikkelingen van afgelopen week na het afstappen van Hans Alders en burgemeester Rodenboog, stuiten de raad tegen de borst.

Het scheelde niet veel of de sticker 'unaniem' kon niet op de motie worden geplakt. Leefbaar Midden-Groningen ondersteunde hem niet. 'We geloven niet meer in Den Haag', legt fractievoorzitter Nette Kruzenga uit. Leefbaar profileerde zich in verkiezingstijd als dé anti-gaswinningspartij. Op verzoek van initiatiefnemer PvdA ondertekende Leefbaar de motie toch.

