Deel dit artikel:











Wildlands komt bezoeker tegemoet en plaatst toch informatieborden (Foto: Anne-Wil Meulman/RTV Noord)

Wildlands Adventure Zoo in Emmen is overstag. In het park komen toch borden met informatie over de dieren en hun leefomgeving.

Bezoekers vragen sinds de opening van het park al om informatieborden. Wildlands was daar geen voorstander van, omdat de borden het expeditiegevoel zouden verstoren. Bovendien is er een app beschikbaar waarin informatie staat over de dieren en de drie klimaatwerelden Jungola, Serenga en Nortica. Bebording die bij Wildlands past Op de website van het park staat nu: 'Om het park in ontwikkeling te houden zijn we aan de slag gegaan met de behoefte aan context en informatievoorziening. Ons educatieteam heeft zich gebogen over een nieuwe manier van bebording die bij Wildlands past'. Directeur Frankwin van Beers van Wildlands zegt: 'Ik heb al iets mogen zien en vind het ontzettend gaaf en uniek geworden'. Volgende week wordt de eerste lichting in het gebied Jungola geplaatst. De weken erna volgt ook de bebording in Nortica en Serenga. Lees ook: - Emmen maakt zich zorgen over Wildlands

- Babyolifantje geniet goed beschermd van de lentezon