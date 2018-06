Plannen voor groot zonnepark bij Munnekezijl

Het Amsterdamse bedrijf Beryllus Sun Energy heeft het plan opgevat om bij Munnekezijl, net over de provinciegrens bij Lauwerzijl, een zonnepark van 78 hectare te bouwen.

Het park moet uiteindelijk 27.000 huishoudens van energie gaan voorzien. Daarnaast wil het bedrijf kijken of er energie kan worden opgeslagen.

Ter vergelijking: het grootste zonnepark (in vermogen) van Nederland staat momenteel in Delfzijl. Het terrein is 30 hectare en er wordt stroom opgewekt voor 8000 huishoudens.

Voormalige kruitfabriek

Het zonnepark van Munnekezijl komt op de locatie van de voormalige kruitfabriek van Muiden Chemie. Sinds eind jaren 80 wordt het terrein niet meer gebruikt.

De gemeente Kollumerland is daarom blij met de plannen en wil graag meewerken. De provincie Fryslân moet nog met de plannen instemmen. Mocht het zonnepark er komen, dan is het goed voor twintig procent van de zonne-energie doelstelling van de provincie.

