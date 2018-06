Rondje Groningen: Postbode betrapt en hoe zat het met Veldwijk?

Daar is hij weer: de editie van Rondje Groningen zo vlak voor het weekend. Deze keer komt Lars Veldwijk langs, betrapt Janine Abbring een postbode en vragen we de vraag der vragen.

1) Minimale middelen in Groningen

Voormalig militair Frank Nuiver ging tien jaar geleden op uitzending naar Afghanistan. Het betekende een ommekeer in zijn leven, hij vertelde hier eerder al over in Noord Vandaag. Hij maakte in Groningen een fotoserie over mensen die met minimale middelen leven. In de Volkskrant een overzicht van de foto's die hij maakte.



2) Betrapt!

Presentatrice Janine Abbring zat met smart te wachten op haar post, maar kreeg een koude douche. PostNL heeft inmiddels een paar pepers in de aanslag.



3) Goede vraag

Want je moet dé vraag der vragen gewoon stellen. Punt.



4) Bloedrode maan

Gisteravond was een prachtige bloedrode maan te zien vanuit Groningen.



5) Goed om te weten

Niet schrikken dus, want het is maar een oefening.



6) Hoe zat het nou met Veldwijk?

Keeper Sergio Padt en trainer Ernest Faber praten erover. Een voorproefje bij Fox Sports.



7) Recordopbrengst in mei

Het was niet alleen warm in mei dus, maar de zon scheen ook veel. En dat is goed nieuws voor de eigenaren van zonnepanelen.



8) Handig voor het slapen

Want de schaapjes kun je letterlijk tellen vanuit de slaapkamer.



9) Nederland wint het WK

Dat denkt althans zangeres Famke Louise uit Hoogezand.



10) De liefde van minister Wiebes

Sinds zes maanden is Groningen de nieuwe liefde van minister Eric Wiebes. Zo zegt hij op een congres over energie.



11) Groningse vlag bij parkeerterrein

Op de borden van het parkeerterrein van het provinciehuis staat een treffende vlag.



