Lopend Vuur: Ik maak me zorgen over de klimaatverandering

Ons klimaat is duidelijk aan het veranderen. Van hoosbuien en overstroomde riolen in eigen land tot hele dorpen die door modderstromen worden weggespoeld in het buitenland.

De maand mei was ook de warmste maand in 300 jaar. Moeten we ons serieus zorgen maken of zal het wel loslopen met ons klimaat?

Ons Lopend Vuur van vandaag:



Praat Mee

Hoe ga jij om met klimaatverandering? Draag jij ook een steentje bij of is dat een druppel op een gloeiende plaat?

