Zeventig graven vernield in Veendam: 'Wat ben je dan voor iemand?'

'Ik vind het meer dan schandalig. Het is heel erg dat er mensen zijn die zelfs de graven nog niet met rust laten. Wat ben je dan voor iemand? In elk geval zeer asociaal.'

Els Pangkey-Cremer is er kapot van. Op de begraafplaats aan de J.G Pinksterstraat in Veendam zijn de afgelopen vier weken zo'n zeventig graven vernield, waaronder het graf van haar grootouders.

'Het doet mij heel veel. Ik kom hier niet heel vaak, mijn grootouders zijn al lang overleden. Maar je blijft toch met je vingers van graven af?'

'Ontzettend veel kapot gemaakt'

'Dit wordt door iedereen met ontsteltenis aangezien', zegt Klaas Ebbens, van de commissie onderhoud graven van de protestantse gemeente Veendam. 'Ze hebben ontzettend veel kapot gemaakt hier, het is zo'n mooie begraafplaats.'

Ze denken dat het koper is. Maar dat is helemaal niet zo Klaas Ebbens - commissie onderhoud begraafplaats

Spoor van vernielingen

Er is een spoor van vernielingen aangericht op de begraafplaats. Grafzerken zijn omver getrokken, letters van de graven gehaald en de hekjes rond graven vernield.

Volgens Ebbens heeft de dader het voorzien op koper. 'Tenminste, ze denken dat het koper is. Maar dat is helemaal niet zo.'

Maatregelen

De gemeente Veendam neemt als beheerder van de begraafplaats maatregelen. Zo worden extra hekken geplaatst en is er meer toezicht bij de begraafplaats.

Ook de politie is op de hoogte. Ebbens: 'We doen een beroep op de nabestaanden om te komen kijken op de begraafplaats en aangifte te doen bij de politie. Dat is het enige dat wij kunnen doen.'