Voetballers Lycurgus 12 stoppen ermee: 'We worden ouder en ouder'

Lycurgus 12 (in het blauw) in actie (Foto: Rene Keijzer)

Het twaalfde elftal van Lycurgus speelt zaterdag voor de laatste keer. Het team bestaat uit vijftigers en zestigers. De voetballers spelen vanaf de jeugd al met elkaar.

Ed Hekman (59) is één van hen. Hij is altijd laatste man geweest en ook aanvoerder. Zoals vroeger gebruikelijk was, werd hij door z'n vader meegenomen naar de club. 'Hij was een van de eerste leden van Lycurgus', zegt Hekman in z'n tandartspraktijk in de Groningse wijk Paddepoel.

Laatste

Lycurgus 12 staat op de laatste plaats op het laagste amateurniveau. DIO Groningen 4 is de tegenstander in de afscheidswedstrijd.

'Die laatste plaats is een van de redenen dat we ermee stoppen. Er is weinig perspectief op beter. We worden ouder en ouder. De blessures gaan komen en de hersteltijd wordt langer. Daarnaast zijn sommigen al met pensioen en nemen langer vakantie en zijn daardoor vaker afwezig.'

Kampioen met het eerste

Eind jaren zeventig beleefde Hekman de mooiste periode bij Lycurgus. Hij speelde toen in het eerste en werd in het seizoen 1979-1980 kampioen. 'We promoveerden van de vierde naar de derde klasse. In totaal heb ik vier jaar in het eerste gespeeld.'

Ik denk dat het verstandig is dat we ermee ophouden Ed Hekman - speler Lycurgus 12

Twijfel

Hekman zegt het voetbal nog niet helemaal vaarwel. Een aantal spelers gaat door in de zeven tegen zeven competitie.

'Ik denk dat het verstandig is dat we ermee ophouden. Maar ik twijfel toch wel eens. Gisteren hebben we nog gespeeld en dat ging best lekker. Dan denk je: 'Misschien nog één jaartje'.'