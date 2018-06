Vol aan de bak voor Samenloop voor Hoop: 'Maandag kunnen we weer uitrusten'

Het is nog even flink bikkelen voor de organisatie, maar zaterdagmiddag om 15:00 uur gaat bij het Oldambtmeer de Samenloop voor Hoop van start.

'De vermoeidheid slaat steeds meer toe. Maar dat weekendje is zo nog even meegenomen, maandag kunnen we weer uitrusten', zegt Ben Brader van de organisatie.

'Er is helemaal niks'

Er wordt sinds afgelopen maandag volop gewerkt aan de opbouw van het evenement, een 24-uurs wandelestafette om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

'Dit is een natuurgebied, er is helemaal niks', vertelt Brader. 'We hebben een soort dorp opgebouwd, met tenten, wc's, podiums.'

'De vroegste vogel pakt de dikste wormen'

Ook Jaap de Winter is volop bezig met de opbouw. Het zijn voor hem lange dagen, met korte nachten. 'Ik ga 's avonds even naar huis en dan vroeg deze kant weer op. De vroegste vogel pakt de dikste wormen.'

1200 lopers

Ongeveer 1200 lopers doen mee aan het wandelevenement, verdeeld over 51 teams. Die variëren in grootte van vier tot honderd lopers. De organisatie rekent op zo'n vijf- tot tienduizend bezoekers.

Zondagmiddag om 13:00 uur lopen de kinderen een eigen wandelestafette. Die duurt 24 minuten.

