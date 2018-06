Stadskanaal koopt tien winkelpanden in centrum op

De Navolaan in Stadskanaal (Foto: Google Street View)

De gemeente Stadskanaal heeft tien winkelpanden in het centrum van Stadskanaal opgekocht. Het gaat om gebouwen aan de Navolaan.

De gemeente is bezig met een stadsvernieuwing. Stadskanaal wil een compact winkelgebied creëren met voldoende parkeergelegenheid en geen leegstand.

Miljoeneninvestering

De panden aan de Navolaan zijn aangekocht voor een miljoen euro. Van de tien staan er vier leeg. De gemeente is met de ondernemers uit de andere panden in gesprek over een verhuizing naar een ander deel van het centrum.

Eerder stelde de gemeenteraad van Stadskanaal 4,2 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het centrum. Met dat geld, aangevuld met 1,9 miljoen euro subsidie van de provincie en een bijdrage van zeven miljoen euro van de vastgoedeigenaren, moet het noodlijdende centrum van Stadskanaal drastisch op de schop worden genomen.

