Dit weekend in Groningen: Knokken, (hard)lopen en zonnen De slag om Bourtange. (Foto: bourtange.nl)

Er is dit weekend weer genoeg te doen in Groningen. We zetten vijf tips voor je op een rij. Van alles wat en dat is nou net zo leuk.

Ouderwets 'knokken' in Bourtange De Slag om Bourtange wordt dit weekend nagespeeld in vesting Bourtange. Officieren, kanonniers, infanterie, handelaren, boeren en burgers laten de 19e eeuw herbeleven. Het hele weekend worden verschillende gevechten nagespeeld. Zaterdag en zondag toegankelijk van 11:00 tot 18:00 uur. Er wordt wel entree gevraagd. Open dag op het zonnepark Zaterdagmiddag tussen 15:00 en 17:00 kun je een kijkje nemen bij het nieuwe zonnepark Sunbrouck in Zuidbroek. Het park is bijna klaar en opent de deuren voor belangstellenden. Samenloop voor Hoop Oldambt Zaterdag om 14:30 uur beginnen de meer dan 1000 deelnemers in Winschoten en zondagmiddag om 14:30 zit het erop: 24 uur in estafettevorm wandelen om geld in te zamelen voor de bestrijding en onderzoek naar kanker. Ondertussen zijn er op het terrein bij de Wilgenborg verschillende podia optredens en voordrachten. En natuurlijk kun je de lopers aanmoedigen. Ook niet onbelangrijk. Dwars door Stad Hardlopen door backstage area's, (bioscoop)zalen, artiesteningangen en een schuilkelder. Het kan tijdens de Culture Trail op een parcours van zo'n 7 kilometer door verschillende gebouwen in Groningen. De start is om 10:00 uur bij Martiniplaza. Dou mor Normoal in Pekel In Oude Pekela wordt de eerste editie van het festival Dou mor Normoal gehouden. Bedoeling van het festival is om alles over bewustwording te laten zien. Bijvoorbeeld voeding, therapieën, streekproducten, yoga, kunst en duurzaamheid. 'Van eerappel tot engel en alles wat daar tussenin zit', zoals de organisatie het zelf zegt. Locatie: Camping Welwait, A Reijnderstraat 111, Nieuwe Pekela. Veel plezier dit weekend!