Wiebes: vertrek Alders op ongelukkig moment

Het vertrek van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen komt op een 'heel ongelukkig moment', aldus minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vrijdag.

Alders legde woensdag zijn functie neer omdat hij niet kon leven met het besluit van Wiebes om voor een kleine 1600 woningen in het aardbevingsgebied voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken.

Dat hij nu weggaat zorgt alleen maar voor meer onzekerheid Eric Wiebes - minister

Onzekerheid bij bewoners

Het is volgens de minister een periode dat er in Groningen 'een heleboel verandert, dat er heel veel onzekerheid is bij bewoners.'Dat hij nu weggaat zorgt alleen maar voor meer onzekerheid.'

Wiebes snapt dat Alders het 'vervelend' vindt dat hij een veiligheidsadvies over de versterking van huizen wil afwachten.



Wie volgt hem op?

De minister wilde niet zeggen of er een opvolger voor Alders komt. Over een mogelijke nieuwe Nationaal Coördinator Groningen wil hij 'eerst met de regio praten'.

