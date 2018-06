Vrieling met VDL Glasgow geselecteerd voor CHIO Rotterdam

Bondscoach Rob Ehrens heeft springruiter Jur Vrieling uit Holwierde aangewezen voor het CHIO Rotterdam, dat eind juni wordt gehouden.

Op de slotdag van dit concours wordt de wedstrijd uit de Nations Cup verreden. Daar mogen vier combinaties aan meedoen. Ehrens beslist tijdens het concours welke combinatie afvalt.

Het team

Vrieling gaat van start met VDL Glasgow van het Merelsnest N.O.P. onder het zadel. De overige combinaties zijn Michel Hendrix (Baileys), Marc Houtzager (Sterrehof's Calimero), Frank Schuttert (Chianti's Champion) en Harrie Smolders (Don VHP Z N.O.P).

Vijfde

Vorig jaar deden Vrieling, Smolders en Houtzager ook mee en toen werd het team vijfde in Rotterdam. 'We zullen er heel hard aan werken om op deze thuiswedstrijd in de 'flow' te zitten, maar ik heb het al vaker gezegd: in de springsport ligt het allemaal heel dicht bij elkaar. Het moet allemaal ook een beetje meezitten', aldus Ehrens.