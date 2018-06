'Ik wil het slachtoffer nog wel honderd euro extra geven'

Een 36-jarige man uit Groningen moet voor vier diefstallen, medeplegen van heling, mishandeling en poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel acht maanden cel opgelegd krijgen. Dat eist het Openbaar Ministerie.

De helft van die acht maanden moet voorwaardelijk zijn. Daarnaast moet hij van het OM nog eens 120 dagen de cel in. Deze straf kreeg de man in een eerdere zaak voorwaardelijk opgelegd. Maar nu hij opnieuw de fout in is gegaan, moet die straf volgens het OM definitief zijn.

Lokfiets

De verslaafde man stal tussen december 2017 en maart dit jaar drie fietsen, waaronder een lokfiets van de politie. Ook griste hij een drone uit de schappen van een mediazaak.

Nadat de Stadjer op camerabeelden was gesignaleerd op de lokfiets, kon hij worden opgepakt. Om in zijn verslaving te voorzien verkocht hij de fietsen in onder meer Bakkeveen.

Eén slachtoffer had een aangepaste fiets en diende een schadevergoeding in van tweehonderd euro. 'Nu ik dit verhaal hoor, wil ik er wel honderd euro extra bij doen', verklaarde de verdachte voor de rechter.

Gebroken kaak

De Stadjer heeft ook zijn moeder en zijn stiefvader geslagen. Dat gebeurde na een ruzie over geld. De stiefvader hield een gebroken kaak over aan de mishandeling.

De moeder werd zo hard geslagen, dat ze flauwviel. Buren waren getuige van de uitbarstingen van de man. 'Klopt helemaal niets van', zei de man vrijdag op zitting.

Lang strafblad

Het strafblad van de man is omvangrijk en bestaat voornamelijk uit diefstallen en heling, veelal gepleegd onder invloed van drugs. Tweemaal werd de man opgenomen in een verslavingscentrum, maar zonder succes. 'Ze snappen mij daar niet', zei hij.

Naast de straf moet de man zich laten behandelen en moet hij meewerken aan drugscontroles, aldus het OM. Daarnaast zou hij tweehonderd euro moeten betalen aan één van de slachtoffers.

De uitspraak is over twee weken.