CBS: De Marne woont bijna twee keer zo ruim als Stad

Inwoners van de gemeente De Marne wonen bijna twee keer zo ruim als in Stad. Het gaat hier dan om het gemiddelde woonoppervlak per persoon.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek zaterdag heeft gepubliceerd. In De Marne is het woonoppervlak gemiddeld ruim 108 vierkante meter (9 bij 12 meter) per persoon. In Groningen is dat slechts 61 vierkante meter (ongeveer 6 bij 10 meter). Ter vergelijking: een appartement in een flat met een woonkamer, twee slaapkamers, een aparte keuken en een badkamer is vaak rond de 60 vierkante meter groot.

Eenpersoonshuishoudens

Eenpersoonshuishoudens wonen in verhouding het ruimst. Zo heeft een eenpersoonshuishouden in Groningen gemiddeld bijna 70 vierkante meter (7 bij 10) tot zijn beschikking. In slechts zes gemeenten in Nederland is de gemiddelde woonruimte voor één persoon kleiner, waaronder in Utrecht (63) en Amsterdam (62).

In de gemeente De Marne heeft één persoon gemiddeld meer dan twee keer zoveel woonruimte als in Groningen: bijna 150 vierkante meter (10 bij 15). Daarmee staat De Marne in de top tien in Nederland.

Gezin met kinderen

De ruimtes per persoon worden aanmerkelijk kleiner bij een gezin met kinderen. In De Marne heeft een stel met kinderen gemiddeld 73 vierkante meter per persoon aan woonruimte tot zijn beschikking (ongeveer 8 bij 9).

Dat is ongeveer even groot als een eenpersoonshuishouden in Stad. Eenzelfde gezin zou in Groningen en Stadskanaal een stuk krapper leven: 36 vierkante meter per persoon (6 bij 6). Vergeleken met Amsterdam valt dit nog mee overigens. Daar is gaat het maar om 25 vierkante meter (5 bij 5) per persoon.

Overzicht

In het interactief overzicht hieronder kun je zelf kijken hoe groot de gemiddelde woonoppervlaktes in jouw gemeente zijn. Klik jouw gemeente aan voor meer informatie.