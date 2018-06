Deel dit artikel:











'Bij ons is het code rood, terwijl de zon schijnt' Een metaalbewerker (Foto: Matt Coats/Flickr (Creative Commons))

De cao-onderhandelingen in de metalektro, de grootmetaalsector, zijn mislukt. Bijna nergens is overeenstemming over bereikt. Daarmee dreigen er weer acties, net als in eerdere jaren waarin er een nieuwe cao in de metaal moest worden afgesloten.

Bart Plaatje van vakbond FNV is verbijsterd over de opstelling van de werkgevers. 'Dit kan niet waar zijn, wat hier gebeurt. Ik hoorde net Piet Paulusma, over al die weercodes. Bij ons is het eigenlijk code rood, terwijl de zon schijnt.' Eindbod De werkgevers hebben tot dinsdag 12:00 uur de tijd gekregen om in te gaan op het eindbod van de bonden. 'En anders komen we in een herhaling van zetten.' De FME - een brancheorganisatie van werkgevers in de metaalsector - wil wel weer om tafel met de bonden. 'Praten moet je altijd doen. Maar dan wel écht praten', stelt Plaatje. Wat willen de bonden? 'Vaste banen voor mensen die in een flexconstructie zitten en een fatsoenlijke loonsverhoging zijn onze belangrijkste eisen. In een tijd van torenhoge winsten willen mensen een fatsoenlijke loonsverhoging.'