FC Groningen huurt aanvaller Cassierra van Ajax

De Colombiaanse aanvaller Mateo Cassierra speelt komend seizoen voor FC Groningen. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Ajax.

De 21-jarige Cassierra tekende in 2016 een vijfjarig contract bij de Amsterdammers, maar slaagde er niet in een vaste waarde in het eerste elftal te worden. Hij speelde 33 duels in Ajax 1 en scoorde daarin vijf keer.

De tijdelijke overgang van de spits hing al enkele weken in de lucht, maar is vrijdag definitief gemaakt.

Kampioen met Jong Ajax

Afgelopen seizoen speelde Cassierra met name in Jong Ajax, waarmee hij de titel veroverde in de eerste divisie. Hij maakte achttien goals.

Bewezen doelpuntenmaker

'Hij is een vrij complete spits, die bewezen heeft doelpunten te kunnen maken. Hij wil zich laten zien in de eredivisie. Wij bieden hem dat podium', zegt technisch manager Ron Jans op de site van FC Groningen.

'Doorgaans zijn wij geen voorstander van huren, maar voetbal is soms ook van de korte termijn. Wij denken met Mateo in ieder geval een jaar lang een prima spits in huis te hebben.'

