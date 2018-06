Deel dit artikel:











Niet alleen Olle maar ook Nije Grieze op de Grote Markt Olle en Nije Grieze (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) Projectleider Nicoliene Wijnja op de Nije Grieze (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Heb je altijd al eens in het topje van de Martinitoren willen kijken of de windvaan in de vorm van het paard van Sint Maarten van dichtbij willen zien? De komende dagen krijg je de kans tijdens kunstmanifestatie Marker op de Grote Markt in Stad.

Zes kunstenaars laten met een kunstwerk zien wat de betekenis van dit plein was, is of kan zijn. Eén van die kunstwerken is de 'Nije Grieze', een bouwwerk van steigermateriaal. Het stelt de 'mysterieuze' punt van d'Olle Grieze voor. Die is afgesloten voor publiek. Kunstenaar Henri van Hoeve wilde de top toegankelijk maken voor publiek. Paard van Sint Maarten Op vijf meter hoogte, in het kunstwerk, staat projectleider Nicoliene Wijnja. Ook één van de andere kunstenaars, Bert Scholten, staat daar. Met een verrekijker. 'Ik heb net het paard van Sint Maarten van dichtbij bekeken. Mooie details! En ik heb geprobeerd naar binnen te gluren bij het gemeentehuis, maar de gordijnen zaten dicht', lacht hij. Meisje van Yde Scholten geeft zelf performances met zeven historische figuren uit onze regio. Vandaag gaat het over het Meisje van Yde, vertelt hij. 'Zij schijnt 16 jaar geworden te zijn. Samen met een groep ongeveer 16-jarigen van de theatervooropleiding De Noorderlingen doe ik twee performances.' Rondleidingen De manifestatie 'Marker' is nog tot en met 9 juni te bezichtigen van 10:00 tot 22:00 uur. Projectleider Wijnja heeft nog wel een leuke tip. 'Elke avond om half acht kun je een rondleiding krijgen en in gesprek gaan met een kunstenaar.' De deelnemende kunstenaars, naast Henri van Hoeven en Bert Scholten zijn Ruben Boxman, Sarah Janssen, Lee Mc Donald en Albert Westerhoff.