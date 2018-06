Delfzijl hand in hand met Appingedam bij aanpak jeugdbendes

De gemeente Delfzijl trekt samen met de gemeente Appingedam op om de problemen met jeugdgroepen aan te pakken. De bendes zijn actief in beide plaatsen en leden komen zowel uit de havenstad als Appingedam.

Het voorstel om nog meer samen te werken werd donderdagavond door de Delfzijlster raad aangenomen. 'Jongeren denken niet in gemeentegrenzen', zei indiener Nick Boersma van Fractie 2014, 'die opereren in de regio.'

Delfzijl heeft sinds de zomer van vorig jaar last van jeugdgroepen die geweld gebruiken, overvallen plegen en vernielingen aanrichten. Het gaat om middelbare scholieren van soms slechts 11, 12 of 13 jaar oud.

Brief van burgemeester

De aanpak van jeugdbendes staat hoog op de agenda bij Delfzijl. Eén groep wordt inmiddels niet meer als zorgelijk ervaren. De andere groep wel.

Jongeren en ouders kregen onlangs een brief op de deurmat waarin burgemeester Gerard Beukema persoonlijk oproept mee te werken om de problemen samen op te lossen.

Schoolcampus

Volgens Boersma is meer samenwerking noodzakelijk, omdat ook in Appingedam een offensief is gestart om problemen met jeugd aan te pakken.

'De leerlingen komen straks allemaal op één schoolcampus in Appingedam. Gemeentegrens overstijgende problematiek moet je samen oplossen.'

Verdere criminaliteit voorkomen

Burgemeester Beukema liet weten dat er een functionaris komt die namens beide gemeenten de problemen in kaart brengt.

'Daarbij kunnen we niet verzekeren dat er geen strafbare feiten meer worden gepleegd, maar willen we wel voorkomen dat deze jongeren nog verder afglijden richting de criminaliteit.'

