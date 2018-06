Een drankje betalen met guldens, het kan in Groningen

Een paar biertjes, een boek of kleding betalen met guldens? Het kan vanaf vrijdag in Groningen, al hebben we het niet over onze oude, historische gulden.

Want het gaat hier om de nieuwe gulden: de digitale munt die in Groningen al een aantal jaren terug ontwikkeld is. Het is geen wettelijk betaalmiddel, uitgegeven door de overheid, maar je kunt er bij een aantal horecagelegenheden en winkels wel mee betalen.

Wat is de nieuwe gulden?

Zoals gezegd heeft de nieuwe gulden niks met de oude briefjes en munten te maken, alleen de naam is hetzelfde. Het is een cryptomunt, een digitale munt, net als de bekendere Bitcoin. Gebouwd op 'blockchain technologie', waar in Groningen veel aan ontwikkeld wordt.

Je bewaart je guldens in een digitale portemonnee bijvoorbeeld via een app op je telefoon. Guldens kopen kan door via iDeal geld (euro's) over te boeken. Eén euro is op dit moment 12,9 gulden waard, maar die koers schommelt sterk.

Wat kun je ermee?

Guldens kun je onderling naar elkaar overmaken, je kunt er dingen voor kopen of je zet het weer om in euro's.

Je kon in Nederland al bij ruim honderd ondernemers betalen met guldens, maar in Groningen bleef het bij één taxibedrijf. Sinds vrijdag komen daar dus acht ondernemers bij.

Waarom zou ik het gebruiken?

Die vraag stellen we aan Jeroen Bakker, een ondernemer die in Groningen andere ondernemers enthousiast wist te maken voor het gebruik van de gulden.

'Het is een beetje pionieren', geeft hij lachend toe. 'Het is leuk om hiermee bezig te zijn en ik vind het ook leuk dat je digitaal kunt betalen, zonder dat een bank nodig is.'

Interesse bij ondernemers

Bakker is zelf enthousiast over de technologie en kende mensen in de horeca. Die reageerden enthousiast op het idee om Gulden te gebruiken en daarom werd er een informatieavond georganiseerd.

'Daar waren mensen van Gulden en van de Groningse startup Nocks. Zij leveren de apps en eventueel kastjes die betalen met guldens mogelijk maken."

3000 Groningers met guldens

Vrijdag haken er dus acht ondernemers aan, maar volgens Bakker volgen er binnenkort nog meer Groningse ondernemers.

Er zijn zo'n 3000 Groningers met guldens op hun digitale portemonnee Jeroen Bakker - ondernemer

'Er zijn zo'n 3000 Groningers met guldens op hun digitale portemonnee. Die zet je als ondernemer ook aan om naar je onderneming te komen als ze kunnen betalen met guldens. Dat is wel interessant.'

'Gewoon leuk om te doen'

Café De Kale Jonker is één van de kroegen waar je sinds vrijdag met guldens kunt betalen. Eigenaar Bas Barendsen legt uit dat hij er vooral aan begonnen is omdat het leuk is.

Ik loop geen risico, want ik kan het bedrag gewoon in euro's overgemaakt krijgen Bas Barendsen - eigenaar De Kale Jonker

'Echt voordeel heb ik er niet van, ik ben wat dat betreft een leek op het gebied. Maar ik loop geen risico, want ik kan het bedrag gewoon in euro's overgemaakt krijgen.'

Hoe werkt dat in de praktijk?

Stel je wilt een biertje afrekenen, hoe gaat dat dan? Bas legt het uit:

'Je moet eerst guldens op bijvoorbeeld je telefoon hebben staan. Ik heb dan een app waarbij ik de rekening in euro's invoer, die rekent het gelijk om naar guldens en dan kunnen we de QR-code van de klant scannen. Dan is het betaald.'

Taxi Noord gebruikt het systeem al een tijd. Hier wordt uitgelegd hoe dat werkt.

Potje met guldens

De ondernemer heeft de optie om gelijk euro's uitbetaald te krijgen óf om de guldens te houden. Dat doet Barendsen nog in de hoop dat het meer waard gaat worden.

'Het is een beetje risico, maar het is natuurlijk hopen dat het flink gaat stijgen.'

Dat doen volgens Jeroen Bakker wel meer ondernemers: 'Het gaat op dit moment nog maar om een paar transacties, dus het risico dat je loopt is nog klein.'

